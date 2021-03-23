"ТАСС", "Лента.ру" и Russia Today: в Украине из-за санкций заблокируют ряд российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. В частности, запрещена деятельность медиа-холдинга "Россия сегодня".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Под санкции попали юридические лица, с которыми связаны интернет-издания "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", "Russia Today", "Украина.ру" и ряд других интернет-доменов. Запрещена также на три года деятельность в Украине российского государственного медиа-холдинга "Россия сегодня", в состав которого, среди прочих, входит издание "РИА Новости".
Полный список доменов, которые должны заблокировать украинские интернет-провайдеры:
svpressa.ru
gazeta.ru
utro.ru
ruxpert.ru
voicesevas.ru
ukraina.ru
lenta.ru
smi2.ru
rt.com
jpgazeta.ru
asd.news
pikinform.ru
dnronlane.su
i-don.ru
rumedia24.com
dnr24.su
rmnews.ru
howto-news.info
novosti.icu
tass.ru
Напомним, сегодня президент Украины подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым в 2020 году.