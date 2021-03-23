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"ТАСС", "Лента.ру" и Russia Today: в Украине из-за санкций заблокируют ряд российских СМИ

Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. В частности, запрещена деятельность медиа-холдинга "Россия сегодня".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Под санкции попали юридические лица, с которыми связаны интернет-издания "ТАСС", "Лента.ру", "Газета.ру", "Russia Today", "Украина.ру" и ряд других интернет-доменов. Запрещена также на три года деятельность в Украине российского государственного медиа-холдинга "Россия сегодня", в состав которого, среди прочих, входит издание "РИА Новости".

Полный список доменов, которые должны заблокировать украинские интернет-провайдеры:

  • svpressa.ru

  • gazeta.ru

  • utro.ru

  • ruxpert.ru

  • voicesevas.ru

  • ukraina.ru

  • lenta.ru

  • smi2.ru

  • rt.com

  • jpgazeta.ru

  • asd.news

  • pikinform.ru

  • dnronlane.su

  • i-don.ru

  • rumedia24.com

  • dnr24.su

  • rmnews.ru

  • howto-news.info

  • novosti.icu

  • tass.ru

Напомним, сегодня президент Украины подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против граждан России и российских компаний. Под ограничения попали и три французских депутата Европарламента, посетившие оккупированный Крым в 2020 году.

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