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Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 10:18
Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах Фото: Рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Раду проходять тільки чотири парламентські партії

Якщо б вибори до Верховної ради відбувалися на початку листопада 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові віддати голоси 17,1%, партію "Європейська солідарність" - 15,4%, "Батьківщина" - 8,0%,

Також українці планують голосувати за партії "За майбутнє" - 4,5%, партію "Сила і честь" - 4,3%, Радикальну партію Ляшка - 4,3%, УДАР Віталія Кличка - 3,7%, "Голос"- 3,6%, партію "Свобода" - 3,5%, партію Шарія - 3 4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%.

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах

За даними опитування, партія "Слуга народу" зберігає сильні позиції в південних регіонах. "Опозиційна платформа - За життя" має перевагу в південно-східних, "Батьківщина" - центрально-західних, "Європейська солідарність" у західних і в Києві, "За майбутнє" - в західних.

За партії "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Голос" і партію Шарія частіше голосують жителі міст. Водночас партії "Батьківщина", "За майбутнє", Радикальна партія Ляшка мають високу підтримку серед мешканців сільських територій. У партії "Слуга народу" електорат відносно рівномірно розподілений за типом поселення.

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на парламентських виборах

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 листопада 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби парламентські вибори проходили на початку листопада 2020 року, до парламенту потрапили б шість партій.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради відбувалися на початку листопада 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".

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