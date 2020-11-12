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Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на парламентских выборах

Новина українською → Киев, Четверг 12 ноября 2020 10:18
Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на парламентских выборах Фото: Рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Раду проходят только четыре парламентские партии

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, партию "Слуга народа" готовы поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы отдать голоса 17,1%, партию "Европейская солидарность" - 15,4%, "Батькивщина" - 8,0%,

Также украинцы планируют голосовать за партии "За майбутне" - 4,5%, партию "Сила и честь " - 4,3%, Радикальную партию Ляшка - 4,3%, УДАР Виталия Кличка - 3,7%, "Голос"- 3,6%, партию "Свобода" - 3,5%, партию Шария - 3 4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,1%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на парламентских выборах

По данным опроса, партия "Слуга народа" сохраняет сильные позиции в южных регионах. "Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет преимущество в юго-восточных, "Батькивщина" - центрально-западных, "Европейская солидарность" в западных и в Киеве, "За майбутне" - в западных.

За партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и партию Шария чаще голосуют жители городов. В то же время, партии "Батькивщина", "За майбутне", Радикальная партия Ляшко имеют высокую поддержку среди жителей сельских территорий. В партии "Слуга народа" электорат относительно равномерно распределен по типу поселения.

Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на парламентских выборах

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 2-3 ноября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы парламентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы шесть партий.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы выборы в Верховную раду проходили в начале ноября 2020 года, в парламент попали бы четыре партии. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

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