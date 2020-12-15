Як суддям вручатимуть протоколи про адмінправопорушення: Рада схвалила механізм

Верховна рада схвалила механізм вручення суддям протоколів про адміністративні правопорушення. Цей документ також відновлює повноваження Національного агентства по запобіганню корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосував 321 нардеп.

Законопроект №4471 вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У документі прописали особливості вручення протоколів про адміністративні правопорушення суддям.

Основний спосіб вручення таких протоколів - шляхом надсилання поштою. Відповідно до закону, судді Конституційного суду дається можливість за його бажанням або особисто надати пояснення по суті протоколу, або зробити це в присутності або інспектора Вищої ради правосуддя - для судді, або глави Конституційного суду - для судді цього суду.

Однак якщо НАЗК не отримало у встановлені терміни пояснення судді, воно може передавати документи на розгляд до суду.

Нагадаємо, Рада схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, яка була заблокована після скандального рішення КСУ.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет ВР з питань антикорупційної політики рекомендував нардепам відновити повноваження НАЗК.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня Рада повернула відповідальність за брехню у деклараціях. Нардепи схвалили компромісний документ №4460-д.