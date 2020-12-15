Как судьям будут вручать протоколы об админправонарушениях: Рада одобрила механизм

Верховная рада одобрила механизм вручения судьям протоколов об административных правонарушениях. Этот документ также восстанавливает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовал 321 нардеп.

Законопроект №4471 вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В документе прописали особенности вручения протоколов об административных правонарушениях судьям.

Основной способ вручения таких протоколов - путем отправки по почте. Согласно закону, судье Конституционного суда дается возможность по его желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия - для судьи, или главы Конституционного суда - для судьи этого суда.

Однако если НАПК не получило в установленные сроки объяснения судьи, оно может передавать документы на рассмотрение в суд.

Напомним, Рада одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, которая была заблокирована после скандального решения КСУ.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал нардепам восстановить полномочия НАПК.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях. Нардепы одобрили компромиссный документ №4460-д.