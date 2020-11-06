Судья КСУ Мойсик не намерен уходить в отставку

Судья Конституционного суда Владимир Мойсик не намерен уходить в отставку. Ранее его призвали уйти в отставку депутаты Верховной рады.

Об этом он сказал РБК-Украина.

В то же время, судья признает, что НАПК составило на него админпротокол за несвоевременную подачу декларации. При этом Мойсик отрицает, что эта ситуация привела к конфликту интересов при рассмотрении им дела о некоституционности полномочий НАПК.

В отставку уходить судья также не собирается.

"Нам фактически предлагают оставить Украинское государство без Конституционного суда. Такого не может быть. Я уйду в отставку, когда сам захочу. Я не считаю, что хоть на йоту я что-то нарушил, чтоб должен был уходить в отставку", - заявил Мойсик.

Кроме того, он отрицает обвинения политиков, что судьи КСУ работают в интересах России.

"Посмотрите, что они пишут. Что якобы в КСУ есть группа, которая поддерживает Россию. Да я прошел два Майдана, я в 2014 году руководил Коломыйской сотней на втором Майдане, я нахожусь в двух российских постановлениях о розыске и финансовых санкциях! И это я еще с Россией связан?", - отметил судья КСУ.

Он призывает все стороны не нагнетать конфликт и выработать решение в интересах Украины.

Напомним, ранее более 200 народных депутатов поддержали обращение к судьям Конституционного суда, которые поддержали решение относительно декларирования, с призывом самостоятельно уйти в отставку.

Как писало РБК-Украина, КСУ принял к рассмотрению обращение нардепов.