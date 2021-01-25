Суди та боротьба з корупцією: G7 презентувала дорожню карту реформ в Україні

Посли країн "Великої сімки" (G7) представили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Пропозиції стосуються також змін у роботі Конституційного суду.

Про це йдеться в Twitter-акаунті групі підтримки послів країн G7.

У повідомленні говориться, що наприкінці минулого року Україна попросила поради послів щодо кроків для зміцнення антикорупційних інститутів і реформування судової влади. Українська сторона направила прохання у зв'язку з конституційною кризою.

"Ми з радістю надали ці поради українським партнерам, а зараз ділимося ними з широкою громадськістю. G7 давно підтримує реформи України в цих сферах практично, матеріально і політично і залишається відданою подальшій підтримці України в їх реалізації", - зазначили посли G7.

У цій дорожній карті Україні рекомендують тимчасово збільшити кворум для прийняття рішень КСУ, відкласти процедуру добору суддів Конституційного суду до введення нових правил, забезпечити суттєву роль міжнародних експертів при перевірці кандидатів, а також посилити етичні вимоги до суддів КСУ.

Що стосується стратегії судової реформи, то до лютого 2021 пропонується розробити та прийняти комплексний документ, який відповідає міжнародним і європейським стандартам

Також пропонується ліквідувати колізію з Верховним судом, об'єднавши його з минулою реформованою структурою. І переглянути його структуру для об'єднання чотирьох окремих касаційних судів і Палати в єдиний Верховний суд зі спеціалізованими палатами.

Крім того, G7 пропонує зміцнити підзвітність суддів шляхом посилення дисциплінарної відповідальності, прийняття чітких правил, стандартів та процедур розслідування і розгляду скарг на їх поведінку.

Щодо Національного антикорупційного бюро Україні рекомендують якомога швидше створити надійну правову основу для забезпечення інституційної незалежності та безперебійної роботи бюро.

Нагадаємо, раніше посли G7 рекомендували президенту України Володимиру Зеленському забезпечити чесний відбір суддів КСУ.

А Зеленський пообіцяв, що директор НАБУ Артем Ситник залишиться на своїй посаді.