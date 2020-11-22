RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Суд відхилив позов штабу Трампа по підрахунку голосів в Пенсільванії

Автор: Инна Собора

Окружний суд в Пенсільванії відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа. Він просив не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою.

Про це повідомляє CNN.

Суд також відмовив у можливості повторної подачі позову.

"По суті, це була остання серйозна справа, спрямована на те, щоб відхилити або заблокувати достатню кількість голосів, які могли б повернути результати виборів на користь Трампа", - пише видання.

Влада штату мають сертифікувати результати виборів до 23 листопада.

Раніше Верховний суд штату Пенсільванія відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа, в якому вказується, що у Філадельфії була обмежена можливість спостерігачів стежити за підрахунком голосів.

Нагадаємо, виборча комісія штату Вісконсін погодилася розпорядитися про перерахунок голосів на виборах президента США з вимогою Дональда Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дональд ТрампВибори в США