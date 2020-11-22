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Суд відхилив позов штабу Трампа по підрахунку голосів в Пенсільванії

Новость на русском → Неділя 22 листопада 2020 03:21
Суд відхилив позов штабу Трампа по підрахунку голосів в Пенсільванії Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Окружний суд в Пенсільванії відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа. Він просив не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою.

Про це повідомляє CNN.

Суд також відмовив у можливості повторної подачі позову.

"По суті, це була остання серйозна справа, спрямована на те, щоб відхилити або заблокувати достатню кількість голосів, які могли б повернути результати виборів на користь Трампа", - пише видання.

Влада штату мають сертифікувати результати виборів до 23 листопада.

Раніше Верховний суд штату Пенсільванія відхилив позов штабу президента США Дональда Трампа, в якому вказується, що у Філадельфії була обмежена можливість спостерігачів стежити за підрахунком голосів.

Нагадаємо, виборча комісія штату Вісконсін погодилася розпорядитися про перерахунок голосів на виборах президента США з вимогою Дональда Трампа.

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