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Суд отклонил иск штаба Трампа по подсчету голосов в Пенсильвании

Новина українською → Воскресенье 22 ноября 2020 03:21
Суд отклонил иск штаба Трампа по подсчету голосов в Пенсильвании Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, которые проголосовали по почте.

Об этом сообщает CNN.

Суд также отказал в возможности повторной подачи иска.

"По сути, это было последнее серьезное дело, направленное на то, чтобы отклонить или заблокировать достаточное количество голосов, которые могли бы повернуть результаты выборов в пользу Трампа", - пишет издание.

Власти штата должны сертифицировать результаты выборов до 23 ноября.

Ранее Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, в котором указывается, что в Филадельфии была ограничена возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.

Напомним, избирательная комиссия штата Висконсин согласилась распорядиться о пересчете голосов на выборах президента США по требованию Дональда Трампа.

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