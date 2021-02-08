RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Суд ООН завершить справу MH17 не раніше кінця 2023 року, - МЗС

Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що Міжнародний суд ООН зможе завершити розгляд справи щодо катастрофи рейсу MH17 не раніше кінця 2023 року. Однак процес в суді ООН є тільки одним із трьох треків у справі.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

Популярні новини
Аваков: коли заборонили "канали Медведчука", почалося звільнення Донбасу і Криму 05 лютого 2021
Зеленський: ми нікому не дамо приватизувати російську мову 05 лютого 2021
Глава партії Меркель: справа Навального - не підстава для скасування "Північного потоку-2" 05 лютого 2021
Проект про примусове відселення росіян не суперечить праву ЄС, - комітет ВР 05 лютого 2021
Рада знову хоче змінити закон про держслужбу: що пропонується 05 лютого 2021
В Україні створять Центр протидії дезінформації 06 лютого 2021
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу" 08 лютого 2021
В Україні повернуть "червону" зону карантину: хто туди потрапить і чому 05 лютого 2021
Данілов про санкції проти трьох каналів: скасувати вже неможливо 05 лютого 2021
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію 08 лютого 2021

За словами Єніна, треба розрізняти три окремі треки розслідування катастрофи MH17 над окупованим Донбасом.

"Перший - це кримінально-правовий блок, це саме суд Гааги. Інший блок - це переслідування РФ як держави, український позов до суду міжнародного ООН. І третій напрямок - це колективна скарга Нідерландів та України проти Росії до ЄСПЛ. Всі вони спрямовані на притягнення до відповідальності Росії, її керівництва та всіх причетних", - пояснив він.

Він додав, що розслідування ще триває, тому не можна виключати появу нових підозрюваних чи обвинувачених у справі.

"В суді ООН ми спостерігаємо спроби РФ затягнути розгляд справи по суті. Станом на сьогодні ми маємо попередній календар процедур в суді ООН, які мають завершитися фінальним рішенням щонайменше до кінця 2023 року", - сказав він.

Як відомо, 17 липня 2014 року над окупованим Донбасом був збитий малайзійський Boeing 777 рейсу MH-17. В результаті катастрофи загинули 298 людей. Вважається, що літак збили російським комплексом БУК-М1, який потрапив на Донбас з Росії.

Нагадаємо, на початку лютого суд Гааги відновив слухання у справі про катастрофу MH17.

Також РБК-Україна писало, що у червні суд Гааги планує почати вивчення зброї, з якої було знищено малайзійський рейс MH17.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНМЗСMH17международный судЕнин
Читайте також
Україна вимагає від Twitter видалити акаунт МЗС Росії в Криму
Справа МН17: Нідерланди не притягатимуть Україну до відповіді за незакрите небо
Прогноз погоди