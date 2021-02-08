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Суд ООН завершит дело MH17 не раньше конца 2023 года, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что Международный суд ООН сможет завершить рассмотрение дела о катастрофе рейса MH17 не раньше конца 2023 года. Однако процесс в суде ООН является только одним из трех треков по делу.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Енина, надо различать три отдельных трека расследования катастрофы MH17 над оккупированным Донбассом.

"Первый - это уголовно-правовой блок, это именно суд Гааги. Другой блок - это преследование РФ как государства, украинский иск в международны суд ООН. И третье направление - это коллективная жалоба Нидерландов и Украины против России в ЕСПЧ. Все они направлены на привлечение к ответственности России, ее руководства и всех причастных", - пояснил он.

Он добавил, что расследование еще продолжается, поэтому нельзя исключать появления новых подозреваемых или обвиняемых в деле.

"В суде ООН мы видим попытки РФ затянуть рассмотрение дела по существу. По состоянию на сегодня мы имеем предварительный календарь процедур в суде ООН, которые должны завершиться финальным решением по меньшей мере до конца 2023 года", - сказал он.

Как известно, 17 июля 2014 года над оккупированным Донбассом был сбит малайзийский Boeing 777 рейса MH-17. В результате катастрофы погибли 298 человек. Считается, что самолет был сбит российским комплексом БУК-М1, который попал на Донбасс из России.

Напомним, в начале февраля суд Гааги возобновил слушания по делу о катастрофе MH17.

Также РБК-Украина писало, что в июне суд Гааги планирует начать изучение оружия, с которой был уничтожен малайзийский рейс MH17.

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