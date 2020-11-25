Суд у Неваді визнав Байдена переможцем на виборах

Верховний суд штату Невада визнав перемогу Джо Байдена на виборах президента, які відбулися 3 листопада. Байден отримує шість голосів вибірників від цього штату.

Про це пише Associated Press.

Рішення про перемогу Байдена одноголосно прийняли сім суддів.

Судовий процес привернув особливу увагу на фоні юридичних зусиль Республіканської партії штату і кампанії Дональда Трампа щодо запобігання відправки бюлетенів для голосування по пошті всім 1,82 мільйонів зареєстрованих виборців, а потім з припинення підрахунку 1,4 мільйона поданих голосів.

Раніше в Неваді суд відмовився призупинити сертифікацію виборів.

РБК-Україна писало, що Байдена офіційно оголосили переможцем виборів в Пенсільванії.

Нагадаємо, раніше Мічиган офіційно оголосив Байдена переможцем на виборах президента. Він обійшов чинного президента Дональда Трампа на більш ніж 150 тисяч голосів.