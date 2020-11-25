Суд в Неваде признал Байдена победителем на выборах

Верховный суд штата Невада признал победу Джо Байдена на выборах президента, которые состоялись 3 ноября. Байден получает шесть голосов от выборщиков этого штата.

Об этом пишет Associated Press.

Решение о победе Байдена единогласно приняли семь судей.

Судебный процесс привлек особое внимание на фоне юридических усилий Республиканской партии штата и кампании Дональда Трампа по предотвращению отправки бюллетеней для голосования по почте всем 1,82 миллионам зарегистрированных избирателей, а затем по прекращению подсчета 1,4 миллиона поданных голосов.

Ранее в Неваде суд отказался приостановить сертификацию выборов.

РБК-Украина писало, что Байдена официально объявили победителем выборов в Пенсильвании.

Напомним, ранее Мичиган официально объявил Байдена победителем на выборах президента. Он обошел действующего президента Дональда Трампа на более чем 150 тысяч голосов.