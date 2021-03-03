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Суд почав допит Кличка у справі про розстріл Майдану

Автор: Олег Черниш

Святошинський районний суд Києва почав допит мера Києва Віталія Кличка у справі про розстріли активістів Майдану. Допит Кличка почався близько 11:30, він допитується як свідок з боку захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У той же час, мер, відповідаючи на запитання адвокатів екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Майдану, заявив, що лідери опозиційних сил не могли тоді в повній мірі контролювати протестувальників.

"Слова про 100%-ве управління Майданом - це перебільшення", - підкреслив він.

Кличко також зазначив, що лідери опозиції на Майдані закликали агресивних протестувальників не піддаватися на провокації, вести себе мирно і не використовувати вогнепальну зброю.

Він зазначив, що серед мітингувальників були різні групи людей, в тому числі й ті, хто пропонував більш радикальні дії по відношенню до правоохоронців, і ті, хто закликав діяти більш стримано.

При цьому Кличко впевнений, що таких радикальних груп була меншість , і вони не впливали на загальний настрій мітингувальників.

Він також повідомив, що в момент розстрілу активістів вранці 20 лютого 2014 року перебував на зустрічі з європейськими послами в німецькому посольстві в Києві.

Нагадаємо, більш докладно про роки розслідувань цієї справи читайте в матеріалі РБК-Україна "Сім років тому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану".

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Новини України Віталий КличкоМайдандопрос
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