UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Суд начал допрос Кличко по делу о расстреле Майдана

Автор: Олег Черныш

Святошинский районный суд Киева начал допрос мэра Киева Виталия Кличко по делу о расстреле активистов Майдана. Допрос Кличко начался около 11:30, он допрашивается как свидетель со стороны защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В то же время, мэр, отвечая на вопросы адвокатов экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана, заявил, что лидеры оппозиционных сил не могли тогда в полной мере контролировать протестующих.

"Слова о 100%-ном управлении Майданом - это преувеличение", - подчеркнул он.

Кличко также сказал, что лидеры оппозиции на Майдане призывали агрессивных протестующих не поддаваться на провокации, вести себя мирно и не использовать огнестрельное оружие.

Он отметил, что среди митингующих были разные группы людей в том числе и те, кто предлагал более радикальные действия по отношению к правоохранителям, и те, кто призывал действовать более сдержанно.

При этом Кличко уверен, что таких радикальных групп было меньшинство , и они не влияли на общее настроение митингующих.

Он также сообщил, что в момент расстрела активистов утром 20 февраля 2014 года находился на встрече с европейскими послами в немецком посольстве в Киеве.

Напомним, более подробно о годах расследований этого дела читайте в материале РБК-Украина "Семь лет назад. Что изменилось в расследовании дел Майдана".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виталий КличкоМайдандопрос
Читайте также
Сравнивать революции в Украине и Беларусии не стоит, - Тихановская
Шарий не явился на допрос. СБУ заявляет, что он скрывается от следствия
Прогноз погоды