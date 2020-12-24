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Суд ЄС скасував рішення про накладення санкцій на Азарова

Автор: Олег Черниш

Суд Європейського союзу скасував рішення на накладення санкцій на Миколу Азарова. Суд розглянув скаргу юристів екс-прем'єра на рішення Ради ЄС від 4 березня 2019 року залишити його в переліку осіб, проти яких введені санкції.

Про це йдеться в рішенні суду від 16 грудня.

Євросуд вирішив, що Рада ЄС не проконтролювала забезпечення дотримання українською судовою системою права Азарова на захист і права на ефективний судовий захист в кримінальному процесі.

"Звідси випливає, що, прийнявши рішення залишити ім'я заявника в списку, Рада ЄС допустила помилку оцінки. За цих обставин оскаржувані дії повинні бути анульовані в тій мірі, в якій вони належать до заявника, без необхідності розглядати його клопотання про заходи щодо організації процедури", - вирішив суд ЄС.

Враховуючи це, суд зупинив дію рішення ЄС про накладення санкцій на Азарова. Судові витрати зобов'язана сплатити Рада Євросоюзу.

Нагадаємо, в березні 2020 року Європейський союз офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Азарова. Разом з ним з санкційного списку був виключений і екс-міністр енергетики Едуард Ставицький.

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