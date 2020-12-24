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Суд ЕС отменил решение о наложении санкций на Азарова

Автор: Олег Черныш

Суд Европейского союза отменил решение на наложении санкций на Николая Азарова. Суд рассмотрел жалобу юристов экс-премьера на решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года оставить его в перечне лиц, против которых введены санкции.

Об этом говорится в решении суда от 16 декабря.

Евросуд решил, что Совет ЕС не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе.

"Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры", - решил суд ЕС.

Учитывая это, суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные затраты обязан оплатить Совет Евросоюза.

Напомним в марте 2020 года Европейский союз официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Азарова. Вместе с ним из санкционного списка был исключен и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий.

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Новости Украины ЕвросоюзНиколай АзаровСудСанкции