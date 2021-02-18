Степанов вилетів до Індії за вакцинами для українців

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вилетів до Індії на переговори щодо постачання вакцин від коронавірусу для українців. Зустріч пройде з найбільшим виробником.
Про це він повідомив в Facebook.
Міністр має намір укласти додатковий контракт на постачання вакцин з Serum Institute of India. Це мають бути додаткові постачання до вже зарезервованих 12 млн доз вакцини.
"Головне завдання - вже до законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей щодо постачання додаткових об’ємів вакцин у 2021-2022 році Oxford/AstraZeneca і NovaVax безпосередньо з виробником", - йдеться в повідомленні.
Відправлення першої партії вакцин в Україну Степанов пообіцяв особисто проконтролювати.
Нагадаємо, у МОЗ запевнили, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну вже на цьому тижні. За словами міністра, вже почався процес відвантаження вакцин, які Україна отримає з Індії.
Україна має отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - в матеріалі РБК-Україна.