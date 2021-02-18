Степанов вилетів до Індії за вакцинами для українців

Міністр має намір укласти додатковий контракт на постачання вакцин з Serum Institute of India. Це мають бути додаткові постачання до вже зарезервованих 12 млн доз вакцини.

"Головне завдання - вже до законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей щодо постачання додаткових об’ємів вакцин у 2021-2022 році Oxford/AstraZeneca і NovaVax безпосередньо з виробником", - йдеться в повідомленні.

Відправлення першої партії вакцин в Україну Степанов пообіцяв особисто проконтролювати.