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Степанов вилетів до Індії за вакцинами для українців

Автор: Артур Родивилов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вилетів до Індії на переговори щодо постачання вакцин від коронавірусу для українців. Зустріч пройде з найбільшим виробником.

Про це він повідомив в Facebook.

Міністр має намір укласти додатковий контракт на постачання вакцин з Serum Institute of India. Це мають бути додаткові постачання до вже зарезервованих 12 млн доз вакцини.

"Головне завдання - вже до законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей щодо постачання додаткових об’ємів вакцин у 2021-2022 році Oxford/AstraZeneca і NovaVax безпосередньо з виробником", - йдеться в повідомленні.

Відправлення першої партії вакцин в Україну Степанов пообіцяв особисто проконтролювати.

Нагадаємо, у МОЗ запевнили, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну вже на цьому тижні. За словами міністра, вже почався процес відвантаження вакцин, які Україна отримає з Індії.

Україна має отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - в матеріалі РБК-Україна.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина
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