Степанов вылетел в Индию за вакцинами для украинцев

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры по поставкам вакцин от коронавируса для украинцев. Встреча пройдет с крупнейшим производителем.
Об этом он сообщил в Facebook.
Министр намерен заключить дополнительный контракт на поставки вакцин с Serum Institute of India. Это должны быть дополнительные поставки к уже зарезервированным 12 млн дозам вакцины.
"Главная задача - уже к контрактным 12 млн дозам, достичь прямых договоренностей по поставке дополнительных объемов вакцин в 2021-2022 году Oxford/AstraZeneca и NovaVax напрямую с производителем", - говорится в сообщении.
Отправку первой партии вакцин в Украину Степанов пообещал проконтролировать лично.
Напомним, в Минздраве заверили, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину уже на этой неделе. По словам министра, уже начался процесс отгрузки вакцин, которые Украина получит из Индии.
Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.