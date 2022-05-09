Стефанішина про прогнози щодо вступу України в ЄС: Було б дивно, якби процес був безхмарним

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що Україна зможе отримати статус кандидата в члени Євросоюзу в червні.

Стефанішина визнала, що процес приєднання до ЄС не є простим і безхмарним. За її словами, інтеграційний рух є двостороннім, оскільки "27 країн ЄС з Україною мають стати єдиним організмом".

"Але для того, щоб стати кандидатом на членство та отримати доступ до ресурсів для розбудови України, не потрібно ані 10 років, ані 10 місяців. Ми зробили все, щоб це рішення ухвалили в червні", – розповіла віце-прем'єрка.

9 травня Україна завершила підготовку другої частини анкети для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Заповнений документ передадуть до Єврокомісії, а та ухвалить рішення вже в червні.