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Стефанишина о прогнозах вступления Украины в ЕС: Было бы странно, если бы процесс был безоблачным

Фото: Ольга Стефанишина (facebook.com/UA.EU.NATO)
Автор: Антон Федорцив

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что Украина сможет получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Стефанишина признала, что процесс присоединения к ЕС не простой и безоблачный. По ее словам, интеграционное движение является двусторонним, поскольку "27 стран ЕС с Украиной должны стать единым организмом".

"Но для того, чтобы стать кандидатом на членство и получить доступ к ресурсам для развития Украины, не нужно ни 10 лет, ни 10 месяцев. Мы сделали все, чтобы это решение приняли в июне", – рассказала вице-премьер.

9 мая Украина завершила подготовку второй части анкеты для получения статуса кандидата в члены ЕС. Заполненный документ будет передан в Еврокомиссию, а та примет решение уже в июне.

К слову, президент Франции Макрон предложил альтернативный вариант интеграции для Украины.

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ЕвросоюзКабинет Министров УкраиныУкраинаОльга СтефанишинаВступление в ЕС