Стефанишина о прогнозах вступления Украины в ЕС: Было бы странно, если бы процесс был безоблачным

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что Украина сможет получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне.

Стефанишина признала, что процесс присоединения к ЕС не простой и безоблачный. По ее словам, интеграционное движение является двусторонним, поскольку "27 стран ЕС с Украиной должны стать единым организмом".

"Но для того, чтобы стать кандидатом на членство и получить доступ к ресурсам для развития Украины, не нужно ни 10 лет, ни 10 месяцев. Мы сделали все, чтобы это решение приняли в июне", – рассказала вице-премьер.

9 мая Украина завершила подготовку второй части анкеты для получения статуса кандидата в члены ЕС. Заполненный документ будет передан в Еврокомиссию, а та примет решение уже в июне.