Стефанчук став новим спікером Ради: рішення нардепів

Народні депутати обрали нового спікера Ради. Ним став Руслан Стефанчук, який до цього був на посаді віце-спікера.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.
Парламентарі підтримали призначення Стефанчука 261 голосом.
Перед цим відбулося рейтингове голосування по всіх кандидатах, за результатами якого голоси нардепів розподілилися таким чином:
Як проголосували нардепи за призначення Стефанчука:
Народився 29 жовтня 1975 року у Тернополі. Закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права і Технологічний університет Поділля (нині - Хмельницький національний університет).
Доктор юридичних наук, професор. Член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Займався адвокатською діяльністю.
Під час президентської кампанії 2019 року курував роботу експертних груп. З 2019 року - радник президента України, був представником президента у Верховній Раді.