UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стефанчук стал новым спикером Рады: решение нардепов

Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты избрали нового спикера Рады. Им стал Руслан Стефанчук, который до этого был на посту вице-спикера.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Парламентарии поддержали назначение Стефанчука 261 голосом.

Перед этим состоялось рейтинговое голосование по всем кандидатам, по результатам которого голоса нардепов распределились таким образом:

  • Руслан Стефанчук - 257 голосов.
  • Алексей Гончаренко - 44 голоса.
  • Яна Зинкевич - 146 голосов.

Как проголосовали нардепы за назначение Стефанчука:

  • "Слуга народа" - 222 за, 1 против;
  • ОПЗЖ - 0 за, 0 против;
  • "Европейская солидарность" - 0 за, 0 против;
  • "Батькивщина" - 0 за, 1 против;
  • "Голос" - 0 за, 0 против;
  • Партия "За майбутнє" - 15 за, 0 против;
  • Группа "Довіра" - 18 за, 0 против.

Кто такой Стефанчук

Родился 29 октября 1975 года в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (сейчас - Хмельницкий национальный университет).

Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью.

Во время президентской кампании 2019 года курировал работу экспертных групп. С 2019 года - советник президента Украины, был представителем президента в Верховной раде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан Стефанчук