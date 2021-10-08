Стефанчук стал новым спикером Рады: решение нардепов

Народные депутаты избрали нового спикера Рады. Им стал Руслан Стефанчук, который до этого был на посту вице-спикера.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Парламентарии поддержали назначение Стефанчука 261 голосом.
Перед этим состоялось рейтинговое голосование по всем кандидатам, по результатам которого голоса нардепов распределились таким образом:
Как проголосовали нардепы за назначение Стефанчука:
Родился 29 октября 1975 года в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (сейчас - Хмельницкий национальный университет).
Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью.
Во время президентской кампании 2019 года курировал работу экспертных групп. С 2019 года - советник президента Украины, был представителем президента в Верховной раде.