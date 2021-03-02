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Стало відомо, коли й де вакцинується Зеленський

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 12:06
Стало відомо, коли й де вакцинується Зеленський Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 березня, отримає щеплення від коронавірусу. Його вакцинують у ході поїздки до зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Про це РБК-Україна повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Сьогодні (вакцинують Зеленського, - ред.). Серед військових у зоні ООС", - уточнив співрозмовник.

Він також зазначив, що президент отримає щеплення препаратом AstraZeneca.

Раніше сам Зеленський заявляв, що буде вакцинуватися разом з українськими військовослужбовцями.

"Точно буду вакцинуватися з нашими військовими. Як Верховний Головнокомандувач я зобов'язаний це робити. Це буде в першій частині, але на другому етапі", - говорив він.

Зазначимо, сьогодні Зеленський знаходиться в зоні Операції об'єднаних сил з робочою поїздкою. Разом з ним на Донбас вирушив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ, яким змінив план вакцинації від COVID в Україні. Це зроблено для того, щоб президент та інші вищі чиновники могли зробити щеплення позачергово.

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