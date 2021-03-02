Стало відомо, коли й де вакцинується Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 березня, отримає щеплення від коронавірусу. Його вакцинують у ході поїздки до зони проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.
Про це РБК-Україна повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Сьогодні (вакцинують Зеленського, - ред.). Серед військових у зоні ООС", - уточнив співрозмовник.
Він також зазначив, що президент отримає щеплення препаратом AstraZeneca.
Раніше сам Зеленський заявляв, що буде вакцинуватися разом з українськими військовослужбовцями.
"Точно буду вакцинуватися з нашими військовими. Як Верховний Головнокомандувач я зобов'язаний це робити. Це буде в першій частині, але на другому етапі", - говорив він.
Зазначимо, сьогодні Зеленський знаходиться в зоні Операції об'єднаних сил з робочою поїздкою. Разом з ним на Донбас вирушив президент Європейської ради Шарль Мішель.
Вчора міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ, яким змінив план вакцинації від COVID в Україні. Це зроблено для того, щоб президент та інші вищі чиновники могли зробити щеплення позачергово.