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Стало известно, когда и где вакцинируется Зеленский

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 12:06
Стало известно, когда и где вакцинируется Зеленский Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 марта, получит прививку от коронавируса. Его вакцинируют в ходе поездки в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

Об этом РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сегодня (вакцинируют Зеленского, - ред.). Среди военных в зоне ООС", - уточнил собеседник.

Он также отметил, что президент получит прививку препаратом AstraZeneca.

Ранее сам Зеленский заявлял, что будет вакцинироваться вместе с украинскими военнослужащими.

"Точно буду вакцинироваться с нашими военными. Как Верховный Главнокомандующий я это обязан делать. Это будет в первой части, но на втором этапе", - говорил он.

Отметим, сегодня Зеленский находится в зоне Операции объединенных сил с рабочей поездкой. Вместе с ним на Донбасс отправился президент Европейского совета Шарль Мишель.

Вчера министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ, которым изменил план вакцинации от COVID в Украине. Это сделано для того, чтобы президент и другие высшие чиновники могли сделать прививку вне очереди.

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