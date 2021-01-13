Стало відомо, коли зможуть призначити Вітренка міністром енергетики

Верховна рада України винесе на голосування призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єром і міністром енергетики в останній тиждень січня. Голосування може пройти на одному з пленарних засідань, починаючи з 26 січня.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, призначення Вітренка винесуть на голосування на першому пленарному тижні з 26 січня.

"Зараз Вітренко виконуючий обов'язки міністра. Після прийнятих змін до законодавства він дуже обмежений у своїх діях. Пан Вітренко навіть не може голосувати на Кабміні. Тому будемо вже в кінці січня голосувати за те, щоб він став першим віце-прем'єром - міністром енергетики", - додала вона.

Нагадаємо, Вітренко призначили виконуючим обов'язки голови Міненерго 21 грудня після того, як зняли з цієї посади Ольгу Буславець.

У той же час джерела РБК-Україна у фракції "Слуга народу" стверджували, що призначення Вітренка до Міністерства енергетики буде його випробувальним терміном перед прем'єрством. На вибір його кандидатури ніхто з олігархів не впливав, відзначило джерело в Офісі президента. За його словами, рішення приймалося ситуативно.