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Стало відомо, скільки отримає посередник на закупівлі вакцин для України

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 16:32
Стало відомо, скільки отримає посередник на закупівлі вакцин для України Фото: вакцина від COVID (прес-служба Київської ОДА)
Автор: Уляна Безпалько

Компанія-посередник Crown Agents, яка закуповує вакцини від COVID для України, отримує за свої послуги відсоток від вартості закупленої партії. За умовами контракту з Україною, це 1%.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит РБК-Україна.

"Спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, за бюджетні кошти 2021 є "Краун Ейджентс Лімітед", розмір винагороди якої дорівнює 1 відсотку від вартості закуплених лікарських засобів", - сказали у відомстві.

Там також уточнили, що частина коштів, виділених на закупівлю вакцини, направляється й на відшкодування вартості логістичних послуг.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що послуги Crown Agents обійдуться у близько 2%.

До цього джерело повідомляло РБК-Україна, що послуги Crown Agents коштують в середньому 5% від суми контракту. Ця компанія вже понад 10 років працює в Україні, співпрацює з різними міністерствами і відомствами.

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