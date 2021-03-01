Стало відомо, скільки отримає посередник на закупівлі вакцин для України

Компанія-посередник Crown Agents, яка закуповує вакцини від COVID для України, отримує за свої послуги відсоток від вартості закупленої партії. За умовами контракту з Україною, це 1%.

Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит РБК-Україна.

"Спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, за бюджетні кошти 2021 є "Краун Ейджентс Лімітед", розмір винагороди якої дорівнює 1 відсотку від вартості закуплених лікарських засобів", - сказали у відомстві.

Там також уточнили, що частина коштів, виділених на закупівлю вакцини, направляється й на відшкодування вартості логістичних послуг.