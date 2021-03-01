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Стало известно, сколько получит посредник на закупке вакцин для Украины

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 16:32
Стало известно, сколько получит посредник на закупке вакцин для Украины Фото: вакцина от COVID (пресс-служба Киевской ОГА)
Автор: Ульяна Безпалько

Компания-посредник Crown Agents, которая закупает вакцины от COVID для Украины, получает за свои услуги процент от стоимости закупленной партии. По условиям контракта с Украиной, это 1%.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос РБК-Украина.

"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, за бюджетные средства 2021 является "Краун Эйджентс Лимитед", размер вознаграждения которой равен 1 проценту от стоимости закупленных лекарственных средств", - сказали в ведомстве.

Там также уточнили, что часть средств, выделенных на закупку вакцины, направляется и на возмещение стоимости логистических услуг.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что услуги Crown Agents обойдутся в около 2%.

До этого источник сообщал РБК-Украина, что услуги Crown Agents стоят в среднем 5% от суммы контракта. Эта компания уже более 10 лет работает в Украине, сотрудничает с различными министерствами и ведомствами.

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