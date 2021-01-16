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Степанов назвав вартість послуг Crown Agents із закупівлі COVID-вакцин. Не 5%

Новость на русском → Україна, Субота 16 січня 2021 16:48
Степанов назвав вартість послуг Crown Agents із закупівлі COVID-вакцин. Не 5% Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов назвав вартість послуг Crown Agents із закупівлі вакцин. За його словами, компанія бере близько 2% від вартості.

Про це за результатами зустрічі з міністром РБК-Україна повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Так, в ході зустрічі з нардепами Степанов підтвердив, що уряд планує закуповувати вакцини через посередника - компанію Crown Agents.

"Нас схвилювала інформація, що їхні послуги можуть коштувати до 5%, на що міністр сказав, що це близько 2% і це стосується забезпечення логістики - транспортування в наднизьких температурах", - розповіла Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін на позачерговому засіданні затвердив Crown Agents компанією, яка буде займатися закупівлями ванкцін від коронавірусу для України. Раніше цим питанням займалися "Медзакупкі".

Раніше джерело повідомляло РБК-Україна, що послуги Crown Agents коштують в середньому 5% від суми контракту.

Відзначимо, британська компанія Crown Agents працює в Україні понад 10 років, співпрацює з Мінфіном, Мініекономікі, Міністерством охорони здоров'я, АМКУ.

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