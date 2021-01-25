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Стало відомо, хто перемагає на виборах мера Конотопа

Новость на русском → Конотоп, Понеділок 25 січня 2021 10:40
Стало відомо, хто перемагає на виборах мера Конотопа Фото: Артем Семеніхін (facebook com socionika)
Автор: РБК-Україна

На виборах мера Конотопа Сумської області перемагає кандидат від Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Артем Семеніхін. За нього проголосувало більше 30% виборців.

Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО" з посиланням на дані територіальної виборчої комісії.

Повідомляється, що станом на ранок 25 січня майже всі дільниці здали документи в територіальний виборчком. Згідно з підрахунками, Семеніхін перемагає з результатом 30,8% або 18 516 голосів.

Зазначимо, на виборах 25 жовтня 2020 року Семеніхін посів друге місце, поступившись самовисуванцю Олександру Луговому. Однак він помер від коронавірусу.

Таким чином, "Свобода" отримала 19-го мера в українських містах, що є дев'ятим результатом серед політичних партій за кількістю обраних мерів.

Семеніхін вже ставав мером Конотопа в 2015 році. Однак у нього не було підтримки в міській раді і його відсторонювали від посади. На сьогодні партія посилила своє представництво, отримавши 11 з 38 мандатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада не може призначити дату виборів мера Харкова, оскільки не вистачає документів.

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