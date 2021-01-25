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Стало известно, кто побеждает на выборах мэра Конотопа

Новина українською → Конотоп, Понедельник 25 января 2021 10:40
Стало известно, кто побеждает на выборах мэра Конотопа Фото: Артем Семенихин (facebook com socionika)
Автор: РБК-Украина

На выборах мэра Конотопа Сумской области побеждает кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода" Артем Семенихин. За него проголосовали более 30% избирателей.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО" со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии.

Сообщается, что по состоянию на утро 25 января почти все участки сдали документы в территориальный избирком. Согласно подсчетам, Семенихин побеждает с результатом 30,8% или 18 516 голосов.

Отметим, на выборах 25 октября 2020 года Семенихин занял второе место, уступив самовыдвиженцу Александру Луговому. Однако он умер от коронавируса.

Таким образом, "Свобода" получила 19-го мэра в украинских городах, что является девятым результатом среди политических партий по числу избранных мэров.

Семенихин уже становился мэром Конотопа в 2015 году. Однако у него не было поддержки в городском совете и его отстраняли от должности. На сегодня партия усилила свое представительство, получив 11 из 38 мандатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада не может назначить дату выборов мэра Харькова, поскольку не хватает документов.

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