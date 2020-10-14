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Стало відомо, кого можуть торкнутися санкції за отруєння Навального

Новость на русском → Берлін, Середа 14 жовтня 2020 15:35
Стало відомо, кого можуть торкнутися санкції за отруєння Навального Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Україна

Санкції проти Росії за отруєння Олексія Навального можуть торкнутися розробників бойової отрути "Новічок". Їм заборонять в'їзд до країн ЄС і заморозять активи в Європі.

Про це заявив офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер, передає swissinfo.

За його словами, санкції будуть націлені на розробників "Новічка" і тих, хто причетний до самого отруєння Навального. Фігурантам списку буде заборонено в'їзд до ЄС, а також обмежать фінансову активність в країнах Євросоюзу.

Він також зазначив, що не може повідомити імена, що увійдуть в санкційний список.

"Ми раді, що Європейська рада одноголосно і чітко засудила те, що трапилося", - додав Бургер.

У той же час, за даними німецького агентства dpa, під санкції потраплять працівники силових структур та Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології (ДержНДІОХТ). Передбачається, що саме в цьому НДІ розробляли "Новічок".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС погодив санкції за отруєння Навального, а в списку будуть 6 осіб та 1 компанія.

Навального отруїли в серпні, йому стало погано на борту літака, який згодом екстрено посадили в Омську. Російська сторона заперечувала отруєння, але передала Навального на лікування в німецьку клініку "Шаріте". Застосування бойової отруйної речовини підтвердили лабораторії декількох країн і ОЗХО.

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