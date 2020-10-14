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Стало известно, кого могут коснуться санкции за отравление Навального

Новина українською → Берлин, Среда 14 октября 2020 15:35
Стало известно, кого могут коснуться санкции за отравление Навального Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Украина

Санкции против России за отравление Алексея Навального могут коснуться разработчиков боевого яда "Новичок". Им запретят въезд в страны ЕС и заморозят активы в Европе.

Об этом заявил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает swissinfo.

По его словам, санкции будут нацелены на разработчиков "Новичка" и тех, кто причастен к самому отравлению Навального. Фигурантам списка будет запрещен въезд в ЕС, а также ограничат финансовая активность в странах Евросоюза.

Он также отметил, что не может сообщить имена, которые войдут в санкционный список.

"Мы рады, что Европейский совет единогласно и четко осудил случившееся", - добавил Бургер.

В то же время, по данным немецкого агентства dpa, под санкции попадут сотрудники силовых структур и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Предполагается, что именно в этом НИИ разрабатывали "Новичок".

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС согласовал санкции за отравление Навального, а в списке будут 6 человек и 1 компания.

Навального отравили в августе, ему стало плохо на борту самолета, который впоследствии был экстренно посажен в Омске. Российская сторона отрицала отравление, но передала Навального на лечение в немецкую клинику "Шарите". Применение боевого отравляющего вещества подтвердили лаборатории нескольких стран и ОЗХО.

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