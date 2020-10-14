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ЄС погодив санкції за отруєння Навального: у списку 6 осіб та 1 компанія

Новость на русском → Брюссель, Середа 14 жовтня 2020 11:59
ЄС погодив санкції за отруєння Навального: у списку 6 осіб та 1 компанія Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Україна

Посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Санкції будуть введені проти низки фізичних осіб та однієї компанії.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" санкціям щодо 6 осіб та 1 компанії, які відповідальні за отруєння Навального", - зазначив Йозвяк.

Він також додав, що рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС завтра, 15 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники країн ЄС підтримали пропозицію Франції та Німеччини щодо санкцій проти російських чиновників за отруєння Навального. Санкції будуть вводитися на підставі висновків Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО), яка підтвердила, що опозиціонер був отруєний бойовою отрутою "Новічок".

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вже заявила, що Москва готова дзеркально відповісти на європейські санкції. За її словами, немає жодних доказів, що Навального дійсно отруїли.

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