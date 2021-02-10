RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стали відомі деталі розслідування НАБУ по закупівлі COVID-вакцин

Автор: Олег Черниш

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування з приводу закупівлі вакцин від коронавірусу. Правоохоронці відкрили справу за фактом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна в правоохоронних органах.

Популярні новини
Німеччина, Швеція і Польща дзеркально вислали російських дипломатів 08 лютого 2021
Україна буде знімати обмеження для тих, хто зробив щеплення від COVID, - Зеленський 08 лютого 2021
У ОПЗЖ оцінили можливість возз'єднання з "Опоблоком" 08 лютого 2021
В Україні спростять процедуру реєстрації місця проживання: що буде 08 лютого 2021
Кулеба різко відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні 09 лютого 2021
Тимошенко - єдиний кандидат у прем'єр-міністри з конкретною програмою, - експерт 08 лютого 2021
БТР і літаки: ВСУ отримають військової продукції на понад 10 млрд гривень 09 лютого 2021
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію 08 лютого 2021
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу" 08 лютого 2021
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною 09 лютого 2021

Справу відкрили за ч. 2 ст. 364 ККУ (Зловживання службовим становищем).

Співрозмовник видання говорить, що фігурантів ще немає, провадження відкрили недавно.

"Досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем з боку керівництва МОЗ при закупівлі вакцини Sinovac. Підозр поки що немає, справу відкрито на початку лютого", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника, інші подробиці - таємниця слідства.

Нагадаємо, сьогодні вдень виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив про розслідування закупівлі вакцини від коронавірусу.

Раніше в державному підприємстві "Медзакупівлі" заявили, що Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

Також вони заявляли, що один з виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших переговорів з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАБУВакцина
Читайте також
НАБУ почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу
Ситник: НАБУ проводить обшуки в "Енергоатомі". Вони пов'язані з продажем електроенергії
Прогноз погоди