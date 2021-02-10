НАБУ почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу. Справу відкрили в лютому.
Про це заявив на брифінгу виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.
Грищук зазначив, що поки не можуть розповісти деталі, бо ведеться досудове розслідування.
"Без прізвищ. НАБУ дійсно розпочало розслідування в лютому. Розпочали кілька днів тому. Розслідується закупівля вакцин", - повідомив він.
Нагадаємо, в "Медзакупівлях" заявили, що Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.
"Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 долар США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкуретний тиск на постачальника", - зазначив голова ДП Арсен Жумаділов.
Потім була заява, що один з виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших переговорів з Україною.
Також в "Медзакупівлях" заявили, що робота державного підприємства заблокована. ДП звернулося до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я.