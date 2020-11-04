У США закрили виборчі дільниці у більше половини штатів: хто лідирує

У США вже закрилися виборчі дільниці в 32 штатах. За попередніми результатами, лідирує кандидат від демократів Джо Байден.

Про це свідчать дані Reuters.

Так, у Байдена 80 голосів виборців, у той час як його опонента Дональда Трампа 51.

Байден лідирує в штатах Нью-Йорк, Огайо, Пенсільванія.

Трамп перемагає у Вірджинії, Кентукі, Індіані.

Варто відзначити, що обробка голосів триває. І в деяких ключових штатах, таких як Техас, Флорида, Північна Кароліна, лідер президентських перегонів може зміниться, так як обидва кандидати мають приблизно однакову кількість голосів. Підрахунок триває.

Відзначимо, що попередні результати виборів у США будуть відомі вже вранці.

Раніше повідомлялося, що в ряді штатів США виборці отримують автоматизовані дзвінки з закликами залишатися вдома в день виборів.