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В США закрыли избирательные участки в более половины штатов: кто лидирует

Автор: Инна Собора

В США уже закрылись избирательные участки в 32 штатах. По предварительным результатам, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

Об этом свидетельствуют данные Reuters.

Так, у Байдена 80 голосов выборщиков, в то время как у его оппонента Дональда Трампа 51.

Байден лидирует в штатах Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания.

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Трамп побеждает в Вирджинии, Кентуки, Индиане.

Стоит отметить, что обработка голосов продолжается. И в некоторых ключевых штатах, таких как Техас, Флорида, Северная Каролина, лидер президентской гонки может изменится, так как оба кандидата имеют примерно одинаковое количество голосов. Подсчет продолжается.

Отметим, что предварительные результаты выборов в США будут известны уже утром.

Ранее сообщалось, что в ряде штатов США избиратели получают автоматизированные звонки с призывами оставаться дома в день выборов.

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