RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США ввели санкції проти Туреччини за покупку російських С-400

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати ввели санкції проти Туреччини. Зокрема, під обмеження потрапили четверо турецьких чиновників і управління оборонної індустрії країни.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Санкції введені проти секретаріату оборонної промисловості Туреччини та його глави Ісмаїла Деміра.

Наголошується, що мова йде про закон CAATSA - закон "Про протидію супротивникам Америки допомогою санкцій".

Туреччини негайно вирішити проблему С-400 в координації зі Сполученими Штатами.

"Туреччина є цінним союзником і важливим партнером США у сфері регіональної безпеки, і ми прагнемо продовжити нашу багаторічну історію продуктивної оборони", - додав він.

Нагадаємо, на початку жовтня Сполучених Штатів закликали ввести санкції проти Туреччини у зв'язку з планованими випробуваннями російських ЗРК С-400.

Раніше повідомлялося, що Туреччина, яка є членом НАТО, у 2018 році закупила у Росії системи ППО С-400. У Держдепі США заявили, що Туреччина не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.

Пізніше з'явилася інформація, що Туреччина збирається передати на вивчення США зенітні ракетні системи С-400, куплені нею у Росії, щоб контролювати можливий збиток від покупки озброєння в Росії.

У червні члени Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроект, який пропонував ввести санкції проти Туреччини через набуття нею російських систем ППО С-400 всупереч принципам НАТО і закликів союзників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиТурцияСанкції