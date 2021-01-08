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У США порушено 55 кримінальних справ за фактами заворушень в Капітолії

Новость на русском → П'ятниця 08 січня 2021 00:33
У США порушено 55 кримінальних справ за фактами заворушень в Капітолії Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Инна Собора

У Вашингтоні прокуратура порушила 55 справ проти учасників подій, в ході яких був захоплений Капітолій. Звинувачення будуть висунуті проти тих, хто допомагав розпалювати заворушення.

Про це пише The Hill.

Майкл Шервін, виконуючий обов'язки прокурора США в окрузі Колумбія, заявив, що будуть пред'явлені "найбільш максимальні звинувачення".

Також він додав, що розслідування все ще триває, і що його офіс відкритий для пред'явлення звинувачень тим, хто, можливо, організував або спровокував заворушення.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп продовжував висувати безпідставні заяви про фальсифікацію виборів та закликав своїх прихильників "битися" і штурмувати Капітолій.

Шервін не сказав, чи буде його офіс проводити розслідування стосовно Білого дому, але повторив, що для розслідування будуть представлені всі варіанти.

Раніше обраний президент США Джо Байден заявив, що вважає учасників заворушень в Капітолії "внутрішніми терористами".

Нагадаємо, в ході протестів у Вашингтоні загинули чотири людини.

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