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США усилили давление на европейские компании из-за "Северного потока-2"

Новина українською → Вашингтон, Суббота 21 ноября 2020 16:06
США усилили давление на европейские компании из-за "Северного потока-2" Фото: "Северный поток-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: РБК-Украина

Администрация США усилила давление на европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". При этом Вашингтон не хочет вводить санкции.

Об этом со ссылкой на источник пишет агентство dpa, передает DW.

По данным источника, Белый дом уже контактирует с компаниями и предупреждает их о санкциях.

"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", - отметил он и выразил уверенность в скором крахе "Северного потока-2".

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода "Северный поток-2". Инициативу вносила партия Альтернатива для Германии (АДГ), которая настаивает на том, что новый газопровод отвечает интересам Германии и Европы и его строительство нужно завершить как можно быстрее.

Ранее издание Bild опубликовало материал, в котором утверждает, что новая администрация США с избранием Джо Байдена президентом намерена "похоронить" этот проект, поскольку готовятся санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода.

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