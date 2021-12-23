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США пригрозили Росії на тлі загрози вторгнення в Україну

Автор: Анастасія Рокитна

Заступник постійного голови США при ООН Річард Міллс попередив РФ про наслідки через нове вторгнення в Україну. Кажуть, що будуть масштабні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт місії США при ООН.

США засуджують нарощування військової потужності Росії і агресивну риторику щодо України. Застосування сили для зміни кордонів суворо заборонено міжнародним правом, включаючи Статут ООН.

"Ми закликаємо Росію до деескалації, роботи по дипломатичних каналах і забезпечення прозорості своєї військової діяльності. Подальші військові дії Росії проти України приведуть до масштабних наслідків і суворої ціни", - заявив Міллс.

Нагадаємо, США готують нові санкції для стримування РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність введення "потужних" санкцій проти РФ, щоб не допустити ескалації ситуації на кордоні.

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