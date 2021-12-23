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США пригрозили России на фоне угрозы вторжения в Украину

Автор: Анастасия Рокитна

Заместитель постоянного председателя США при ООН Ричард Миллс предупредил РФ о последствиях из-за нового вторжения в Украину. Говорят, что будут масштабные последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт миссии США при ООН.

США осуждают наращивание военной мощи России и агрессивную риторику в отношении Украины. Применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом, включая Устав ООН.

"Мы призываем Россию к деэскалации, работе по дипломатическим каналам и обеспечению прозрачности своей военной деятельности. Дальнейшие военные действия России против Украины приведут к масштабным последствиям и суровой цене", - заявил Миллс.

Напомним, США готовят новые санкции для сдерживания РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.

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