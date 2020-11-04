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У США з'явилися перші результати голосування в трьох штатах

Автор: Инна Собора

Кандидат у президенти США Дональд Трамп лідирує в перших двох штатах. Виборчі дільниці поки закрилися в Кентуккі, Індіані та Нью-Гемпширі.

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Такі дані публікує The Washington Post.

Так, Трамп очікувано перемагає в Індіані і Нью-Гемпширі. Його опонент Джо Байдена з невеликим відривом перемагає в Кентуккі.

Попередні результати по штатам:

  • Індіана: Трамп - 62,8%, Байден - 35,3%
  • Кентуккі: Байден - 50,4%, Трамп - 48,0%
  • Нью-Гемпшир: Трамп - 61,5%, Байден - 38,5%

Як відомо, 3 листопада, у Сполучених Штатах Америки проходять загальні вибори в ході яких буде обрано 46-й президент країни.

Раніше повідомлялося, що в ряді штатів США виборці отримують автоматизовані дзвінки з закликами залишатися вдома в день виборів.

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