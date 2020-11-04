В США появились первые результаты голосования в трех штатах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в первых двух штатах. Избирательные участки пока закрылись в Кентукки, Индиане и Нью-Гэмпшире.
Такие данные публикует The Washington Post.
Так, Трамп ожидаемо побеждает в Индиане и Нью-Гэмпшире. Его оппонент Джо Байден с небольшим отрывом побеждает в Кентукки.
Предварительные результаты по штатам:
Как известно, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых будет избран 46-й президент страны.
Ранее сообщалось, что в ряде штатов США избиратели получают автоматизированные звонки с призывами оставаться дома в день выборов.