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В США появились первые результаты голосования в трех штатах

Автор: Инна Собора

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лидирует в первых двух штатах. Избирательные участки пока закрылись в Кентукки, Индиане и Нью-Гэмпшире.

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Такие данные публикует The Washington Post.

Так, Трамп ожидаемо побеждает в Индиане и Нью-Гэмпшире. Его оппонент Джо Байден с небольшим отрывом побеждает в Кентукки.

Предварительные результаты по штатам:

  • Индиана: Трамп - 62,8%, Байден - 35,3%
  • Кентукки: Байден - 50,4%, Трамп - 48,0%
  • Нью-Гэмпшир: Трамп - 61,5%, Байден - 38,5%

Как известно, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых будет избран 46-й президент страны.

Ранее сообщалось, что в ряде штатов США избиратели получают автоматизированные звонки с призывами оставаться дома в день выборов.

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