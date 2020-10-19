RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США і Польща уклали угоду в сфері ядерної енергетики

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 19 жовтня, Сполучені Штати і Польща уклали угоду про співпрацю в області розширення, модернізації та розвитку ядерної енергетичної програми Республіки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики США.

Перше у своєму роді угода являє собою міцну енергетичний зв'язок між США і Польщею.

Документ

Популярні новини

червні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над укладенням з Варшавою угоди про співробітництво в розвитку ядерної енергетики в Польщі.

Нагадаємо, на початку липня президент США Дональд Трамп затвердив план з виведення з Німеччини 9,5 тисячі військових і перекидання частини американських солдатів в Польщу.

Пізніше президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда заявили про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі, лідери підписали дві спільні декларації про зміцнення зв'язків між військовими двох країн у сфері безпеки.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиПольшаенергетика