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США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 19 октября, Соединенные Штаты и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития ядерной энергетической программы Республики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики США.

Первое в своем роде соглашение представляет собой прочную энергетическую связь между США и Польшей.

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июне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над заключением с Варшавой соглашения о сотрудничестве в развитии ядерной энергетики в Польше.

Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи военных и переброске части американских солдат в Польшу.

Позже президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше, лидеры подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

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