"Північний потік-2" буде добудований до кінця, - віце-канцлер ФРН

Сьогодні віце-канцлер, міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде добудований до кінця. Однак для цього потрібно пройти деякі труднощі.

Про це Олаф Шольц розповів на онлайн-конференції "Європа - 2021".

Так, відповідаючи на пряме запитання ведучих про те, "чи "Північний потік-2" добудований до кінця", Шольц відповів, що "так".

На зауваження, що проти проекту виступають багато важливих партнерів Німеччини в ЄС і США, Шольц сказав, що складність є, проте в ЄС висловили підтримку.

"Європейські держави разом пояснили цілком детально, що вони дотримуються думки, що це європейський питання, і що вони не хочуть, щоб інші втручалися... А там подивимося", - додав віце-канцлер.

Нагадаємо, раніше держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що Німеччині варто відмовитися від проекту "Північний потік-2".

Після цього в уряді Німеччини прокоментували заклик французького уряду припинити будівництво газопроводу на тлі протестів в Росії.

Також РБК-Україна писало, що представники німецької опозиції закликають уряд ФРН переглянути позицію щодо подальшого будівництва газопроводу "Північний потік-2".