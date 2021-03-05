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США та ЄС домовилися координувати дії щодо Росії та України

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 05 березня 2021 20:30
США та ЄС домовилися координувати дії щодо Росії та України Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден сьогодні провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися координувати дії щодо України та Росії.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Байден висловив підтримку Євросоюзу та свою прихильність відновленню і пожвавленню партнерства США і ЄС, відзначивши спільні цінності та найбільші у світі торговельні та інвестиційні відносини.

Лідери США та ЄС домовилися на чотири місяці зупинити дію тарифів, які пов'язані з суперечками довкола Всесвітньої торгової організації. Крім того, вони обговорили співпрацю для подолання пандемії коронавірусу.

"Лідери також погодилися координуватися щодо питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо Китаю, Росії, Білорусі, Україні та Західних Балкан", - додали у Білому домі.

Нагадаємо, до цього США та Євросоюз домовилися разом протистояти викликам з боку Росії та Китаю.

Додамо, нещодавно в Держдепі США назвали головного противника Вашингтону у 21 столітті, але це не Росія.

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