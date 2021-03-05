США та ЄС домовилися координувати дії щодо Росії та України

Президент США Джо Байден сьогодні провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися координувати дії щодо України та Росії.

Про це йдеться на сайті Білого дому .

Байден висловив підтримку Євросоюзу та свою прихильність відновленню і пожвавленню партнерства США і ЄС, відзначивши спільні цінності та найбільші у світі торговельні та інвестиційні відносини.

Лідери США та ЄС домовилися на чотири місяці зупинити дію тарифів, які пов'язані з суперечками довкола Всесвітньої торгової організації. Крім того, вони обговорили співпрацю для подолання пандемії коронавірусу.

"Лідери також погодилися координуватися щодо питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо Китаю, Росії, Білорусі, Україні та Західних Балкан", - додали у Білому домі.